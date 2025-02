Fabiana Justus comemora crescimento dos cabelos após tratar câncer: ‘Estou amando’

A influenciadora Fabiana Justus, 38 anos, comemorou o crescimento dos cabelos após travar luta contra o câncer. Ela foi diagnosticada com Leucemia Mieloide em janeiro do ano passado e submetida a um transplante dois meses depois. Nesta quarta-feira, 5, a empresária fez uma reflexão sobre os cabelos voltarem a crescer, agora que a doença está em remissão.

Para a filha do empresário Roberto Justus, 69, os cabelos crescendo novamente representam superação da doença.

“Eu vou falar uma coisa para vocês. Estou amando acompanhar o crescimento do meu cabelo. Não sei explicar. Você pode pensar que é só cabelo. Mas a sensação que tenho com cada fio crescendo é que tudo na vida passa, muda, se transforma. É assim que encaro esse novo momento da minha vida, e o cabelo acaba simbolizando muito isso para mim. Ele vir com força, vir forte, cheio… Faz toda a diferença”, começou ela em sua reflexão.

“Eu me sinto assim nesse momento, mais forte. Não é só sobre cabelo, como falei. Cabelo simboliza muito mais do que apenas cabelo. Quem passa por isso vai entender o que estou falando. É muito mais do que uma coisa só estética”, disse.

No final do mês passado, Fabi contou que deu entrada no hospital para mais uma semana de medicação e aproveitou para relatar como se prepara para os desafios. Ela estava iniciando a nona etapa do tratamento, restando ainda 15 meses para a conclusão do cronograma médico previsto.

“Hoje começa a semana de medicação e eu já vim treinar com o anestésico aplicado aqui, porque eu vou para o hospital agora e ele puncionam o cateter e fica puncionado durante essa semana toda, é um saco, mas, enfim, já treinei assim pra não doer”, explicou ela ao publicar um clique nos Stories do instagram.