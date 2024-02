Fabiana Justus celebra nova marca de seguidores: ‘3 milhões de pessoas me mandando mais amor e carinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 9:26 Para compartilhar:

Em tratamento contra um câncer, Fabiana Justus, 37 anos, vem compartilhando com seus seguidores no Instagram a rotina no hospital onde está internada e realizando quimioterapia.

A influenciadora, que decidiu raspar a cabeça recentemente, comemorou, no último domingo, 11, mais uma nova marca em seu perfil na plataforma, que agora conta com 3 milhões de seguidores.

“3 milhões de seguidores (e amores!) Tive que comemorar. Não pelo número, mas sim porque são 3 milhões de pessoas me mandando mais amor e carinho do que eu imaginei receber na minha vida”, escreveu ela na legenda de uma publicação que traz uma foto da influenciadora na janela do hospital com vista privilegiada para a cidade.

Na última sexta-feira, 9, Fabiana compartilhou em suas redes sociais imagens com o cabelo raspado. “Senti no meu coração que era a hora”, escreveu a filha do empresário e apresentador Roberto Justus. Ela revelou que decidiu adiantar o processo antes de ver falhas nos cabelos devido ao tratamento contra leucemia mieloide aguda.

