Fabiana Justus celebra crescimento de cabelos após câncer

A influenciadora Fabiana Justus usou o Instagram neste domingo, 28, para exibir o crescimento de seus cabelos após o tratamento de quimioterapia. A filha de Roberto Justus entrou em remissão do quadro de leucemia mieloide aguda no final de junho, quase 100 dias após seu transplante de medula óssea.

“Começando a me enxergar com cabelo… ressignificar minha imagem mais uma vez! E tô curtindo viu?!”, escreveu a influenciadora, no post.

Nas fotos, Fabiana aparece com os fios ainda curtos, mas que já cobrem toda a cabeça. Veja:

O que é leucemia mieloide aguda?

Trata-se de um tipo agudo de leucemia (câncer no sangue), que tem evolução rápida e agressiva. A doença se desenvolve a partir de células-tronco mielóides e ocasiona um aumento do risco de infecções agudas e queda das plaquetas que fazem a primeira etapa da coagulação, levando a sangramentos.

O tratamento é feito com protocolos muito intensos de quimioterapia e, por vezes, pode ser realizado por meio de transplante de medula óssea.

Transplante de medula óssea

Fabiana recebeu o transplante de medula óssea em março, dois meses após o diagnóstico. Nas redes sociais, ela explicou que recebeu a doação de um homem anônimo de outro país. Saiba tudo sobre o transplante aqui.