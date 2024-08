Fabiana Justus atualiza estado de saúde após nova cirurgia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 9:30 Para compartilhar:

A influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 2, para atualizar seu estado de saúde após uma cirurgia para retirada de um nódulo benigno na paratireoide. A filha de Roberto Justus já havia tranquilizado seguidores na noite de quinta, 1, após o procedimento.

“Passando para agradecer todas as mensagens. Está tudo bem, estou só com uma dorzinha mas tomando remédio e tudo ótimo. A cirurgia foi um sucesso. Estou muito feliz e aliviada de ter resolvido isso […] Se Deus quiser a gente fica só até amanhã e já vamos para casa. É uma internação rápida”, disse Fabi, na noite de quinta-feira.

Pela manhã, ela retornou aos stories: “A gente vai embora hoje, se Deus quiser. Só estou esperando os médicos virem para me dar alta e vou para casa. Essa dor que estou sentindo é normal. O médico disse que essa glândula que tirei, da paratireoide, junto com o nódulo, estava bem para trás. Ele deve ter mexido bastante, e ficou bem dolorido. Mais do que eu esperava. Mas faz parte. Eu estou disposta, apesar dessa cara, dessas olheiras”, comentou.

A influenciadora ainda contou que seu médico ofereceu que ela se internasse na véspera da cirurgia, que seria realizada às 4h da madrugada. Apesar disso, ela teria negado, visando não passar mais tempo do que o necessário no hospital. Vale lembrar que, recentemente, Fabiana passou por um transplante de medula óssea após o diagnóstico de leucemia mieloide aguda.