Fabián Bustos comanda primeiro treino no Santos Técnico argentino foi apresentado ao elenco na tarde desta segunda-feira

A trajetória do argentino no comando do Santos começou nesta segunda-feira (28). O treinador visitou a Vila Belmiro pela manhã, conversou com o presidente Andres Rueda e, no período da tarde, foi apresentado aos jogadores e comandou o primeiro treino no CT Rei Pelé.

No primeiro momento, além de conhecer melhor o elenco, o treinador destacou a importância de elevar o lado emocional da equipe, que não vence há três jogos no Paulista (venceu o Salgueiro pela Copa do Brasil no período).

– É trabalhar, trabalhar, conhecer o grupo, levantar a parte emocional e colocar o Santos no melhor nível possível – disse o treinador, em entrevista à Santos TV.

E MAIS:

Fabián Bustos vai estrear no comando do Santos na partida do próximo sábado, às 19h30min, diante da Ferroviária, em Araraquara. Ele pode ter o reforço do lateral-direito Auro, que já treina normalmente no CT Rei Pelé e pode fazer sua estreia no clube no confronto de sábado.

E MAIS:

Saiba mais