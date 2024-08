FAB vai usar KC-390 para transportar corpos de vítimas de acidente aéreo para Cascavel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2024 - 10:19 Para compartilhar:

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai realizar nesta terça-feira, 13, o transporte para Cascavel (PR) dos corpos das vítimas do acidente aéreo, que ocorreu em Vinhedo (SP), na sexta-feira, 9, vitimando 62 pessoas.

O translado será feito com a aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) – Esquadrão Gordo, com decolagem prevista para as 15h a partir da Base Aérea de São Paulo (BASP).

De acordo com a governo de São Paulo, até a manhã desta terça-feira, 35 corpos foram identificados, dos quais 17 foram liberados aos familiares. Os outros 18 estão em processo de liberação e aguardam documentação complementar.

As famílias das vítimas estão sendo atendidas no Instituto Oscar Freire, espaço localizado próximo ao IML.

Conheça o KC-390

O KC-390 Millennium pode transportar até 26 toneladas e voa mais rápido (470 nós) e mais longe do que outras aeronaves de transporte militar de médio porte.

Segundo a fabricante Embrer, a aeronave é capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas não pavimentadas, em superfícies como terra compactada e cascalho.

Investigações do acidente

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) finalizou, na segunda-feira (12), a fase inicial da investigação do acidente com o voo 2283, da empresa aérea Voepass (antiga Passaredo).

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os motores do turboélice ATR 72-500, fabricado pela companhia franco-italiana Avions de Transport Régional (ATR), bem como outras partes do avião que podem ser úteis à investigação administrativa do acidente, já foram removidas e transportadas para a sede do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), em São Paulo (SP).

“A investigação do acidente aeronáutico segue sendo realizada, com o levantamento de outras informações necessárias, a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes”, explica a FAB, na nota. O Cenipa deve concluir um relatório preliminar apontando as prováveis causas da queda da aeronave em até 30 dias.

Operado pela Voepass, o avião, prefixo PS-VPB, decolou de Cascavel (PR) na manhã da última sexta-feira, 9, transportando 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. O destino final do voo era o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), mas o ATR 72-500 caiu subitamente, rodando em “parafuso”, quando sobrevoava a cidade de Vinhedo, no interior paulista, a cerca de 110 quilômetros de Guarulhos. Não houve sobreviventes.

Além da investigação administrativa a cargo do Cenipa, cujo objetivo é esclarecer as causas de acidentes aéreos em geral e, assim, rever padrões de segurança de voo e tentar impedir a ocorrência de eventos parecidos, a queda do avião é alvo de dois inquéritos policiais, um instaurado pela Polícia Federal (PF) e outro pela Polícia Civil de São Paulo.