FAB intercepta avião clandestino vindo da Bolívia e suspeitos fogem após atear fogo na aeronave

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou na tarde desta quarta-feira, 10, nas proximidades de Rondônia, uma aeronave oriunda da Bolívia que entrou no espaço aéreo brasileiro de forma clandestina.

A interceptação aconteceu por volta das 13h30, quando o tráfego ilícito foi detectado pela rede de radares do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (Sisdabra). A FAB acionou as aeronaves de defesa aérea A-29 Super Tucano para atender a ocorrência, que foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (Comae).

Assim que a atividade ilícita foi identificada, a aeronave suspeita recebeu a determinação para fazer um pouso obrigatório em Cacoal, Rondônia, mas não cumpriu a ordem.

“Após descumprir tais determinações, o tráfego ilícito foi submetido ao Tiro de Aviso, a fim de que fossem cumpridas as ordens emanadas”, explicou a FAB, em nota.

O avião interceptado, então, resolveu fazer um pouso forçado perto do município de Rondolândia, no Mato Grosso perto da divisa com Rondônia, a 80 quilômetros de Cacoau. Os tripulantes suspeitos atearam fogo na aeronave antes de fugirem do local.

De acordo com a Força Aérea Brasileira, o avião interceptado é um bimotor do modelo EMB-810D e matrícula PT-RQY. Em consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião tinha o Certificado de Aeronavegabilidade vencido desde fevereiro deste ano.

“As ações fazem parte da Operação Ostium, interligada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com o objetivo de coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto a FAB e Órgãos de Segurança Pública”, informou a FAB.