FAB anuncia voos de repatriação de brasileiros em Israel

BRASÍLIA, 8 OUT (ANSA) – A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou neste domingo (8) que vai fazer uma operação de repatriação de brasileiros na área do conflito entre Israel e Hamas.

Um primeiro avião será enviado ainda neste domingo (8) de Natal, no Rio Grande do Norte, para a Itália.

De lá, a aeronave deve decolar para Israel entre segunda e terça-feira (9 e 10).

A operação é coordenada em conjunto com as embaixadas do Brasil na região, que montam a lista de pessoas que desejam retornar ao Brasil.

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, explicou que os voos devem ocorrer à tarde: “Facilita o transporte terrestre até os aeroportos.

Num momento de crise como esse, os transportes terrestres enfrentam mais dificuldade. Se decolássemos de manhã, os passageiros teriam que se deslocar de madrugada”.

Há também expectativa sobre a retomada das operações do principal aeroporto do país, o Ben-Gurion. Caso isso ocorra, os brasileiros podem conseguir deixar o país em voos comerciais.

Segundo o governo brasileiro, há seis aeronaves prontas para a missão.

Até o momento, o Itamaraty elencou um brasileiro ferido e dois desaparecidos. Não há registros de brasileiros entre os mortos. (ANSA).

