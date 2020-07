Fã usa fotos de participante de reality show para enganar mulheres em aplicativo de paquera

O bailarino Neil Jones se separou de sua companheira em agosto de 2019, após ela ter sido flagrada beijando o comediante Seann Walsh. Neil faz parte do reality show do grupo de dança “Strictly Come Dancing”, e resolveu entrar no Tinder, aplicativo de paqueras, para tentar achar um novo amor. Mas ele não sabia disso.

Depois do perfil falso viralizar nas redes sociais, um representante do bailarino veio a público falar sobre o ocorrido. “Este não é o perfil de Neil, Neil não usa o Tinder”, confirmou. A biografia falsa diz: “O que posso dizer se você gosta de tatuagens, ruivos, dançarinos e cachorros, então vamos conversar. P.S.: esse não é meu bebê”. Até hoje não foi encontrado o responsável pelo perfil dele.

Oficialmente, o bailarino está inscrito em outro aplicativo de encontros chamado Hinge.

