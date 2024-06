Fã tenta beijar cantor Jin, do grupo de k-pop BTS, em evento de abraço e acaba denunciada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2024 - 19:29 Para compartilhar:

A fã que tentou beijar o cantor Jin, do grupo de de k-pop BTS, enquanto ele distribuía abraços, foi denunciada às autoridades. O caso aconteceu durante a BTS FESTA 2024, em Seul, capital da Coreia do Sul. As informações são do portal Entertain Nave (via Soompi).

Segundo publicação, a polícia do distrito de Songpa, em Seul, teria confirmado que recebeu uma denúncia, por meio do Sistema Nacional de Petições, dando conta de uma possível violação da Lei de Punição à Violência Sexual.

A denúncia, porém, não ocorreu de maneira formal e ainda não foi registrada nenhuma informação sobre a suspeita. Porém, a polícia irá prosseguir com as investigações com base nas informações recebidas.

A BTS FESTA 2024 aconteceu na última quinta-feira, 13 de junho, em comemoração pelo 11° aniversário do grupo e também para marcar a dispensa de Jin do serviço militar obrigatório.

No evento, além de abraçar alguns fãs que estavam presentes, o cantor também fez uma apresentação especial, incluindo músicas de sua discografia solo.

This is too much🥺 it says free hug not free hug with free kiss on the neck! #RESPECT

JIN JIN JIN BTS BTS BTS pic.twitter.com/hUD3TPnm71 — APOBANGPO (@ot7purpleu_13) June 13, 2024