Fã surpreende Gusttavo Lima ao arremessar pacote de granola no palco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2022 - 17:35

O cantor Gusttavo Lima foi surpreendido por uma fã que arremessouum pacote de granola no palco durante de seu show. O vídeo do momento, que aconteceu durante show “Embaixador in Anápolis”, a 55km de Goiânia, na sexta-feira (23), mostra o momento do arremesso.





No vídeo, o cantor pega a sacola que caiu no chão do palco, olhou de perto, sorri e agradece pelo presente. “Obrigado pela granola, valeu pela granola”, disse Gusttavo Lima.

Confira:





O cantor Gusttavo Lima se surpreendeu com a atitude de uma fã, que jogou uma sacola de granola durante o show dele em Anápolis (GO), na sexta (23). O artista pegou o pacote e ensaiou entregá-lo para a produção, mas resolveu observar direito o que se tratava, sorriu e agradeceu. pic.twitter.com/FDnMIcG2TE — O Tempo (@otempo) December 25, 2022

