Fã sobe no palco em show de Gusttavo Lima e sofre acidente; vídeo

Uma fã causou um alvoroço ao tentar subir no palco durante apresentação do cantor sertanejo Gusttavo Lima, na noite da última sexta-feira, 24, na cidade de Cáceres, estado do Mato Grosso. A mulher acabou caindo e derrubando equipamentos da banda.

O momento do acidente foi registrado em vídeo por pessoas na plateia. Pelas imagens, é possível ver o instante em que a mulher sobe pela lateral do palco, mas acaba se desequilibrando e caindo, em meio ao público, juntamente com uma caixa que estava no palco.

Após a queda, um assistente de palco tenta descer para ajudar. Enquanto isso, o cantor seguia o show.

Vale lembrar que o sertanejo foi criticado, recentemente, ao levar um cavalo para a abertura de uma de suas apresentações. O caso aconteceu em Minas Gerais. O animal é do seu haras, que cria a raça Friesian, que pode custar R$ 500 mil.

