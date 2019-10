Rio – O perfil do Instagram Rainha Matos postou, na manhã deste sábado, a história de um fã que pediu para tirar foto com Bruna Marquezine no Rock in Rio. De acordo com o rapaz, Bruna pediu para que ele não encostasse nela.

“Recebi esse relato do @thiagosuzigan e pedi autorização do mesmo pra compartilhar com vocês! ‘Bom diaaa! Rainha tava aqui lembrando, sábado passado no Rock in Rio. Fui tirar uma foto com a Bruna Marquezine! Mas ela foi tão meiga e grossa ao mesmo tempo!!! Tipo, ela deixou eu tirar foto com ela, mas eu encostei nela. E ela disse ‘por favor não me encosta!’ Eu fiquei muito sem graça. Até porque eu queria abraçar ela!”, escreveu Rainha Matos, contando o relato do rapaz.

Bruna Marquezine, então, se defendeu e explicou que não pediu para que o homem não encostasse nela. A atriz afirmou que sempre coloca o braço dela entre o braço dos homens e seu corpo durante as fotos.

“E olha que eu nem falei o que ele disse que eu falei. Não disse nada. Só coloquei um dos meus braços entre o braço dele e o meu corpo como sempre faço com qualquer homem (pro cara tirar a mão mesmo) que tira foto pegando na CINTURA e ele pelo visto entendeu o recado”, se defendeu a atriz em resposta a um seguidor do Twitter.