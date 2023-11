Fã morre durante show de Taylor Swift no Rio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 3:09 Para compartilhar:

Uma fã morreu nesta sexta-feira, 17, durante o show de Taylor Swift no Rio de Janeiro. Identificada como Ana Clara Benevides, a jovem de 23 anos sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

A morte de Ana foi confirmada por Thiago Fernandes, amigo da vítima, e por um familiar à “Folha de S.Paulo”. Segundo o portal, a jovem de Sonora (MS) estava na grade do show quando desmaiou e foi atendida pelos bombeiros. Ela foi reanimada por cerca de 40 minutos no estádio, mas teve uma segunda parada cardíaca a caminho do Hospital Municipal Salgado Filho (RJ).

No Instagram, a atlética da Universidade Federal de Rondonópolis (MT), a qual Ana era diretora, também lamentou sua morte. Fã da artista americana, a estudante comemorou à medida em que a data do show se aproximava no Twitter/X.

Ainda segundo a “Folha”, bombeiros confirmaram que cerca de mil fãs desmaiaram devido ao calor extremo no Estádio Nilton Santos – Engenhão. Algumas pessoas chegaram a vomitar devido às altas temperaturas.

Nesta sexta, o Rio de Janeiro sofreu com a sensação térmica de 60ºC. No X/Twitter, internautas que estiveram presentes no evento revelaram que a entrada com garrafas de água no estádio não era permitida.

O descaso da @T4F com os fãs foi tão grande que a equipe da própria Taylor quem estava disponibilizando ÁGUA para os fãs. T4F EXIGIMOS RESPEITO pic.twitter.com/i0RS9tfCJv — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 18, 2023

