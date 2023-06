Fã joga cinzas da mãe na cantora Pink durante show: ‘Não sei o que sentir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 1:01 Compartilhe

Pink foi surpreendida, no último domingo (25), com um presente inusitado de uma fã. Durante um show em Londres, na Inglaterra, a mulher jogou um saco plástico com as cinzas de sua mãe na cantora.

“Isso é sua mãe?”, questionou ela, levantando o “presente” no palco. “Eu não sei como me sentir sobre isso.”

Posteriormente, a cantora ainda confessou: “Tenho que dizer que essa foi a primeira vez”, referindo-se a ser presenteada com cinzas humanas.

No Twitter, uma internauta cujos amigos supostamente estavam presentes no show explicou a situação. “Meus amigos estavam perto desta senhora, e a história por trás é: Sua mãe não podia sair muito, porque ela estava muito doente quando viva, então esta senhora leva suas cinzas para os lugares.”

Confira o momento aqui.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias