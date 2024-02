Fã homenageia Cesar Tralli com tema de festa de aniversário: ‘Muito honrado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2024 - 16:08 Para compartilhar:

O apresentador do “Jornal Hoje” (TV Globo), Cesar Tralli, 53 anos, comemorou ao receber uma homenagem muito especial. Ele foi tema de uma festa de aniversário de uma fã, que colocou a imagem do jornalista no bolo, além da decoração.

O jornalista compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira, 27, um registro do aniversário através de seus Stories. Na imagem, é possível ver que seu rosto está presente também em uma caneca e em uma camiseta.

Tralli agradeceu à aniversariante, identificada apenas como Amanda.

“Muito obrigado pelo tema do niver! Muito honrado”, escreveu Tralli ao compartilhar um clique. “Feliz aniversário, Amanda”, desejou ele.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Tralli vira tema de festa. Em dezembro de 2021, um adolescente chamado João Pedro escolheu como tema para decoração de sua festa o SPTV, programa jornalístico da Globo de São Paulo que era apresentado por Tralli.

