Fã ‘faz diagnóstico’ de hérnia em Rafa Kalimann, que confirma: ‘Fiquei mega preocupada’

Rafa Kalimann respondeu algumas caixinhas de perguntas de seus fãs em seu Instagram nesta segunda-feira (18), e um dos questionamentos era sobre uma condição de saúde da apresentadora.

Ela foi perguntada se tinha uma hérnia de hiato, e acabou confirmando, revelando o diagnóstico médico, e sua preocupação.

“Você tem hérnia de hiato? Aquele relevinho na boca do seu estômago é isso?”, questionou o seguidor anônimo.

“Apareceu recentemente. Não sabia o que era e fiquei mega preocupada. Mas, segundo o médico, é uma hérnia, sim”, explicou Rafa.

Ela também comentou como se organiza para dar conta de trabalhos como influencer, apresentadora, empreendedora e atriz.

“Eu sou muito focada, principalmente quando estou animada com um projeto, respiro ele. Além do que faço aqui na internet há quase 10 anos que é diário e demanda uma dedicação diária para criar, executar, planejar e inovar, tem minha marca que lancei há 2 anos que hoje tem um time enorme que, pra mim, é um dos segredos. Ter pessoas que você confia pra fazer acontecer com você”, escreveu Rafa.

Ela continuou falando sobre seu trabalho como contratada da TV Globo. “O que mais brilha meus olhos hoje é o projeto com a TV Globo, que me tira da zona de conforto constantemente, me instiga, demanda coragem e muito estudo. Essa preparação é o que mais me cobro e é onde mais me divirto”, disse.

Demonstrando sua organização, Rafa explicou que aprendeu a colocar metas em seus trabalhos e faz planilhas para conseguir dar conta de tudo.