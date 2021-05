Fã engana Gil do Vigor ao fingir ter feito tatuagem em homenagem ao economista

Um seguidor do Twitter de Gilberto Nogueira decidiu que iria fazer uma brincadeira com o ex-BBB. A pessoa compartilhou uma foto de uma tatuagem com o nome do economista, e marcou-o na postagem, dizendo que tinha muito carinho por ele.

“Nessa onda de tatuagem, queria mostrar a que eu fiz pro Gilberto Nogueira. Foi com muito carinho”, disse o perfil. Gil ficou super feliz com a homenagem e agradeceu muito. “Genteeeeeee, que honra! Obrigado pelo carinho, meu amor. Espero fazer valer todo esse carinho e confiança! Já ti amo muito viu?”, respondeu o ex-BBB. Mas o que ele não sabia é que o seguidor tinha pego uma foto do Google e não havia feito o desenho de verdade.

Após algumas horas, Gil percebeu e expôs a situação na rede social. “Gente, eu li tudo e achei cachorrada, mas o carinho parecia tão lindo. Agora que percebi que era trollagem e eu caí. Ai que eu não sou rápido minha gente!”, declarou.

nessa onda de tatuagem, queria mostrar a que eu fiz pro @gilnogueiraofc foi com muito carinho e eu fiz dando o cu então não senti a dor pic.twitter.com/vmpUhEV20i — gabriela do vigor 🎓 (@gabicomxnta) May 27, 2021

Gente, eu li tudo e achei cachorrada mas o carinho parecia tão lindo. Agora que percebi que era trollagem e eu caí. Ai que eu não sou rápido minha gente! Ahahahahahaha — GIL DA VIGOR 🎓 (@gilnogueiraofc) May 27, 2021

