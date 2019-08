Fã denuncia agressão de segurança em festa de Thiaguinho

Uma das fãs de Thiaguinho ficou revoltadíssima com o evento ‘Tardezinha Surreal’, que aconteceu na noite do último domingo, em Salvador, e contou com a participação de Léo Santana. Em um longo desabafo, Maiane Nascimento se mostrou muito decepcionada com a postura dos seguranças na saída do evento. Segundo ela, os profissionais foram truculentos com o público que deixava o local.

“O evento foi ótimo, mas a saída foi um pesadelo que eu ainda não acordei. Os seguranças da empresa @brigadaseguranca fizeram um tipo de corda humana para retirar as pessoas de dentro do espaço depois que o show acabou, até ai tudo bem. Mas a questão é, eles estavam empurrando as pessoas de forma truculenta e uma dessas pessoas foi minha prima e ela quase foi ao chão. Ela chamou um deles e falou que não precisava ser dessa forma, que com educação se resolvia, uma segurança veio por trás do segurança que minha prima estava conversando e deu um murro no rosto dela”, começou ela explicando o início da confusão.

Maiane disse ainda que o pior veio depois: o tio e primo dela tentaram defender a prima que teria levado um soco, e foi a partir daí que a treta começou. “Meu tio e meu primo que viram o que aconteceu foram até minha prima tentar socorrer e ver o que aconteceu de fato. O inferno começou aí, os seguranças deram gravatadas em meu tio e meu primo, imobilizaram eles se uma forma terrível e eu entro exatamente nessa parte”, contou. A jovem revelou em seguida ter tido seu celular retido pelos seguranças, após eles constatarem que ela filmava toda a confusão.

“Eu gravei tudinho, tinha tudo em mãos e estava pedindo para eles soltarem os dois.

Um dos seguranças que estava segurando meu tio, soltou meu tio e veio até mim para tentar levar meu celular e eu segurei com força e disse que não iria soltar. Depois disso eu levei um MURRO no rosto e sentir ele puxando meu celular e aí perdi os sentidos. Sim, eu apanhei de um homem em uma festa e tive meu celular furtado. Minha ferramenta de trabalho, onde tinha meus projetos da faculdade, inclusive tinha a iniciação do meu TCC. Eu perdi tudo, por que meu celular não estar na minha mão e eu acredito que eu não irei mais conseguir recuperar”, lamentou.

No relato Maiane também disse que os seguranças em questão fizeram chacota dela e que os próprios teriam informado que não devolveriam o aparelho. “Disseram que o celular estava seguro e que não iriam devolver, tentaram me dar uma “carona”. SIM, os próprios que furtaram meu celular e me agrediram queriam me levar para delegacia. Imagine o que não iria acontecer se eu entrasse nesse carro… eu estou desabafando porque eu estou correndo atrás do que eu devo e soube que essa empresa já tem um histórico extenso em fazer isso”, completou.

A coluna procurou a assessoria de Thiaguinho, que afirmou que o evento é de inteira responsabilidade da empresa Salvador Produções. A assessoria de imprensa da Salvador Produções, por sua vez, visualizou as mensagens enviadas pela equipe desta colunista pedindo um posicionamento oficial e ignorou. A coluna também procurou a empresa Brigada Segurança, que foi alvo da acusação de Maiane. Mas até o fechamento desta nota, esta colunista ainda não havia conseguido um retorno deles. Falando na Brigada Segurança, na publicação mais recente feita pela empresa no Instagram, é possível ver diversos internautas cobrando um posicionamento sobre a polêmica e perguntando sobre a devolução do celular de Maiane.