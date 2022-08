Fã de Vinicius Junior tatua rosto do jogador do Real Madrid

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 11:50 Compartilhe

Torcedor do Flamengo e fã de Vinicius Junior, Roberto Baptista, de 40 anos, fez uma bela homenagem ao jogador do Real Madrid. Após o título da Liga dos Campeões do clube espanhol, o fotógrafo decidiu tatuar o rosto do atleta em sua perna.

+ Time brasileiro fica em primeiro em ranking de melhores do mundo; veja lista de agosto



– Decidi fazer a tatuagem logo após ele conquistar a Champions. Foi um gol muito especial, momento único, e a felicidade estampada no rosto dele com aquele sorrisão. Como fiquei feliz! Ele merece tudo de bom que está acontecendo na vida dele – diz ao “ge”.

A maioria dos amigos gostou da tatuagem, mas a esposa Michele questionou por que os homenageados não foram os filhos Pedro, Arthur e Alice.

– Minha esposa perguntou: ‘Por que não fez a foto dos filhos?! – disse Roberto.

Roberto diz ser grande fã do jovem desde 2017, quando Vini era só uma promessa da base do Flamengo. Além disso, acredita que o atacante possa vir a fazer o gol do Hexa pela Seleção Brasileira.

E MAIS:

E MAIS: