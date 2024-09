Fã de Mariah Carey cai em golpe na internet e fica sem ingresso: ‘Foi R$ 680 de prejuízo’

Matheus Almeidai Matheus Almeida - https://istoe.com.br/autor/matheus-almeida/ 20/09/2024 - 11:28 Para compartilhar:

O designer e ilustrador João Souza, 33 anos, perdeu R$ 680 por conta de um golpe ao comprar duas entradas falsas para o show da cantora Mariah Carey, a ser realizado no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira, 20. O desfalque ocorreu através de um site que clonava o layout da plataforma de vendas de ingressos Eventim.

A armadilha foi montada por golpistas no dia 06 de junho, quando estava programado o início das vendas dos ingressos oficiais para o show. “Eu tinha posto já até na minha agenda para para eu lembrar”, conta Souza. “Bateu o alarme na minha agenda, eu botei no Google e o primeiro link que apareceu para mim foi esse da Eventim.”

Segundo Souza, o site imitava exatamente o layout da plataforma, com o mesmo logo, fotos de divulgação e até um endereço semelhante: “https://mariahcarey.eventimbrazil.com/index.php/Ticket/mariah-carey-live-in-sao-paulo/”. O site hoje se encontra já fora do ar.

O Google e a Eventim foram procurados para comentar o caso, mas não retornaram até o fechamento da matéria. Caso se manifestem, o texto será atualizado para incluir seu posicionamento.

Sinais ignorados

Fã da cantora, ele afirma que foi afetado pela empolgação e o medo de ficar sem os ingressos. “Eu estava na fissura de que esses ingressos iam acabar rápido, então teve vários sinais que eu ignorei.”

O primeiro ponto desconsiderado foi que a plataforma aceitava apenas PIX. Ainda assim, ele transferiu R$ 510 para uma conta cujo destinatário estava nomeado como “Organização e Gestão de Eventos LTDA”. O valor seria referente a um ingresso inteiro para ele e uma meia entrada para sua namorada.

O segundo sinal ignorado foi quando sua namorada perguntou sobre o valor da taxa de serviço. “Eu falei taxa? Não teve taxa. E ela disse: ‘que bizarro, né? Mas que bom, né? Porque sempre tem’.”

Conforme as horas passaram, Souza começou a estranhar não receber um e-mail com os ingressos. “Sempre que a gente compra essas coisas chega no e-mail no minuto seguinte, né?” Ele decidiu então entrar no site direto da Eventim e, ao tentar simular uma nova compra, descobriu que o caminho para aquisição estava diferente.

Ao constatar que de fato havia caído em um golpe, Souza ainda devolveu a parte do valor que seria correspondente ao ingresso de sua namorada. “Então, no fim das contas, foi R$ 680 de prejuízo.”

Sem esperanças de reaver o dinheiro

Alguns dias depois, o site já não funcionava. João Souza decidiu não fazer um boletim de ocorrência. “Eu pensei: ‘vai ser maior dor de cabeça, vai demorar, não sei nem se vai solucionar’. Eu sinceramente deixei pra lá.”

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que é necessário boletim de ocorrência para que haja investigação, e que a Polícia Civil “está à disposição de vítimas para a formalização das denúncias”, inclusive através da Delegacia Eletrônica neste link.

Souza reclama também da posição do link falso no buscador, apesar de admitir que foi atrapalhado também por sua empolgação. “Na hora que a Mariah anunciou eu falei cara, eu tenho que ir, quero ver ela atingindo aquelas notas que só ela consegue”, lembra. “Eu estava muito animado, então não parei para pensar em cada coisa que eu estava fazendo.”

Ele recorda que sua relação com a cantora inicia com assistir videoclipes dela na MTV e na Multishow na infância, e se fortaleceu ao retomar o contato na pandemia. “Eu gosto bastante rap, de hip hop, e Mariah sempre fez parceria, tem música com Snoop Dogg, com um Bone Thugs”, diz. “O álbum ‘The Emancipation of Mimi’ eu acho uma obra prima de verdade, todas as músicas são boas, dá para escutar do início ao fim e é só hit.”

Para além da perda financeira, ficou assim a tristeza por não conseguir ir ao show. “Seria mais uns R$ 400”, diz. “Aí eu desisti.”