Fã de mangá e desafeto de estrelas da NBA: quem é o homem mais rápido do mundo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2024 - 21:45 Para compartilhar:

“Campeões do mundo do quê? Dos Estados Unidos?” Com essas duas perguntas, o velocista americano Noah Lyles viralizou na internet e irritou os principais astros do basquete de seu país. O atleta, que conquistou o ouro nos 100m rasos da Olimpíada de Paris-2024 e se tornou o homem mais rápido da atualidade, ficou conhecido mundialmente ao ironizar os títulos da NBA.

Durante o Campeonato Mundial de Atletismo de 2023, disputado em Budapeste, Lyles fez um desabafo sobre o uso da expressão ‘Campeões Mundiais’ em ligas de esportes norte-americanos. “Tenho que ver as finais da NBA e vê-los se chamando de ‘Campeões do Mundo’. Campeões mundiais do quê? Dos Estados Unidos? Não me leve a mal, eu amo os Estados Unidos, às vezes, mas não somos o mundo. Aqui sim somos o mundo. Aqui todos os países estão representados, lutando para ganhar. Na NBA não existem bandeiras. Devemos fazer mais. Devemos representar o mundo”.

A fala repercutiu no mundo do basquete e diversos jogadores da liga norte-americana repudiaram os comentários. Kevin Durant, Damian Lillard e Devin Booker foram alguns dos esportistas que tripudiaram a fala em suas redes sociais. A mensagem, no entanto, parece ter tocado no ego dos esportistas.

Nenhuma declaração oficial sobre o assunto foi feita, mas após os comentários do velocista, os principais atletas da NBA se disponibilizaram para atuar nos Jogos Olímpicos pela seleção americana. Nomes como LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum e Anthony Davis decidiram participar da Olimpíada de Paris-2024.

Apesar da NBA contar com os melhores jogadores do mundo, não é comum que os atletas americanos da liga participem dos Jogos Olímpicos. Nas redes sociais, internautas fizeram piada com o ocorrido e afirmaram que a provocação de Noah Lyles foi fundamental para a formação de um novo ‘Dream Team’ do basquete norte-americano.

O velocista, no entanto, não só fala. Ele também faz. Lyles é o atual campeão mundial dos 100m e 200m rasos, além de ter conquistado a medalha de bronze dos 200m em Tóquio 2020. Para Paris, a esperança era de se tornar campeão olímpico nas duas modalidades. Falta uma.

LADO NERD

Fora das pistas, o atleta é um verdadeiro ‘nerd’. Fã da obra japonesa “Yu-Gi-Oh!”, o americano coleciona as cartas do desenho e tem o costume de mostrar esses cards durante as classificatórias olímpicas. No mangá, o protagonista participa de um jogo de cartas mágico e duela contra os melhores duelistas do mundo.

Nas competições, o velocista apresentou duas cartas icônicas da franquia: o Dragão Branco de Olhos Azuis e Exódia. O gesto surgiu como uma aposta com outra atleta americana, a bicampeã mundial de arremesso de peso Chase Ealey. Os dois são amigos e fãs de animes.

“Ela me desafiou a mostrar cartas de Yu-Gi-Oh! antes de cada prova, e, em competição, ela se comprometeu a usar os famosos pesos de perna Rock Lee , inspirados no anime Naruto, durante suas finais. Então, é uma questão de honra cumprir minha parte para que ela também cumpra a dela”, afirmou o atleta à imprensa americana.