Fã de Batman, Neymar vai à premiere do novo filme e posa no icônico carro

Que Neymar é fã declarado de heróis, isso não é novidade. Em suas costas, o astro brasileiro tem tatuado o Homem-Aranha, da Marvel, e o Batman, da DC Comics. Em realização a um sonho de criança, o atacante foi à première do novo filme do homem-morcego e, de quebra, entrou no icônico carro e registrou o momento em suas redes sociais.

The Batman estreia nos cinemas de todo o Brasil em 3 de março, mas críticos e jornalistas já estão tendo acesso ao longa. E claro, algumas personalidades também tiveram tal privilégio. O elenco começa a rodar o mundo em viagem para divulgar o filme e Neymar foi um dos convidados de honra para prestigiar o evento em Paris.

Nas redes, diversas personalidades brasileiras comentaram a publicação do camisa 10 da seleção brasileira. O streamer Casimiro comentou: “Que honra pro Batman te ver!!”, em foto em que Neymar aparece ao lado dos atores Robert Pattinson e Zoe Kravitz, Batman e Mulher-Gato, respectivamente.

Dentro dos campos, Neymar se recuperou recentemente de uma lesão. No último compromisso do Paris Saint-Germain, o brasileiro marcou o único gol de sua equipe na derrota por 3 a 1 para o Nantes.

