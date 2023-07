Fã da Barbie só se veste de rosa: “me preocupo que isso afaste os homens”

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/07/2023 - 6:10 Compartilhe

Ela é uma garota Barbie, em um mundo Barbie, literalmente. Katie Loveday, 18, modela projeta muitos aspectos de sua vida após na personagem famosa, vestindo-se só de rosa da cabeça aos pés, decorando seu quarto e até seu carro na mesma cor. No entanto, a mulher do Reino Unido teme que sua obsessão possa afastar alguns parceiros em potencial.

“Só espero que as pessoas com quem estou saindo não entrem no meu quarto e achem que o rosa é demais”, disse Loveday ao jornal South West News Service. “Eu me preocupo que a maioria das pessoas queiram um parceiro que se vista de maneira mais descontraída – enquanto eu baseio todo o meu visual nas Barbies da minha infância”, continuou ela.

Mas mesmo tendo essa preocupação, Loveday opta por abraçar sua individualidade e não deixa nada – nem ninguém – impedi-la. A jovem, que agora trabalha por conta própria e administra seu próprio negócio de roupas, lembrou que sempre teve uma tonelada de bonecas Barbie, desde que ela consegue se lembrar.

Ela explicou que sempre recebia de presente de aniversário e que gostava de se vestir de rosa, assim como as bonecas. “Eu tinha todas as bonecas de edição limitada. “Mamãe percebeu minha obsessão e sempre me comprava roupas cor-de-rosa, porque ela também adora.”

Quando ela estava na sexta série, ela começou a mudar seu estilo para usar camisetas brancas, sapatos brancos e jeans skinny, chamando o visual de “muito básico” e “muito simples”. No entanto, Loveday explicou que não se sentia muito bem com essas roupas – e sentia falta de usar rosa.

“Depois que terminei a escola e me tornei uma pessoa mais independente, percebi que não ficava bem em nenhuma dessas roupas – estava apenas vestindo o que achava que as outras pessoas queriam que eu vestisse”, disse Loveday ao jornal.

Então, em 2020, no auge da pandemia de coronavírus, quando muitas pessoas no mundo foram forçadas a ficar trancadas em suas casas, Loveday decidiu que queria começar a “se expressar” mais. Ela voltou a usar rosa, uma decisão que a faz se sentir completa novamente.

“Mesmo adicionando os menores toques de rosa à minha maquiagem – minha confiança cresceu e eu me senti muito melhor comigo mesma”, disse ela. “Recuperei minha individualidade.”

Agora, Loveday só usa roupas cor-de-rosa e gasta uma “boa parte” de sua renda todos os meses em diferentes itens de moda na sombra.

“Se estou fazendo compras, meus olhos naturalmente atraem coisas cor-de-rosa – não faz sentido tentar usar qualquer outra coisa”, explicou Loveday.

“Eu compro on-line todos os dias – tenho alertas de ‘nova coleção’ em muitos dos meus aplicativos e até consegui ajustá-los para que sejam apenas roupas rosa.”





