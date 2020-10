Fã-clubes em ‘greve’ listam exigências a Luan Santana

Na última semana, oito fã-clubes de Luan Santana decidiram suspender as publicações sobre o cantor e enumeraram queixas e reclamações. A equipe do cantor teve uma reunião com os representantes dos sites na última quarta-feira (20).

Segundo informações da Época, a reunião com os fãs se estendeu por horas e no documento eles apresentaram alguns pedidos. O ‘blackout’, como chamaram a ação’, teve a participação das páginas: Luan Daily, News Luan Santana, Planeta Santana, Projeto Luan Santana, Modéstia Santana, Vips Capixabas, Spies Santana e Tags Luan.

“Somos uma equipe que trabalha de maneira independente e organizada, composta por adultos. Não notamos o reconhecimento e esperamos uma troca em relação à essa prestação desses serviços, que beneficia todos os fãs, como cortesias para shows (incluindo shows menores), credenciais, acessos restritos para coberturas melhores,” especificaram os fã-clubes na ata da reunião.

As páginas também pediram acesso a informações exclusivas e em primeira mão, além de acesso ao camarim. “O representante de um fã clube sugere que sejam reservadas mais vagas de camarim para os seguidores de Luan Santana. Indica um acréscimo de 10 vagas e pede que o ‘o modo de seleção precisa ser revisto’ para se tornar ‘mais transparente’”.

Na ata registrada por um integrante dos fã-sites, os representantes das páginas ressaltam que não têm a intenção de prejudicar Luan Santana. “Mas precisávamos de visibilidade, essa foi a solução que encontramos para conseguirmos isso que estamos tendo agora, visando que os dois lados possam trabalhar juntos”.

