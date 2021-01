Fã clube de Bruna Marquezine apaga Rafa Kalimann de foto e atriz repreende: “Que feio”

Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Thelma Assis alugaram uma ilha privada para passar a virada de ano. Dentre muita diversão e fotos compartilhadas nas redes sociais, um fã clube da atriz resolveu repostar um dos cliques, mas com um pequeno detalhe: apagando Rafa Kalimann da foto, porque segundo boatos a influencer e a atriz não estariam se dando bem durante a viagem.

“Que feio isso. Que imaturo”, criticou Bruna quando viu a imagem editada. As especulações começaram quando Rafa apareceu filmando a atriz sem avisá-la. “Certeza que quando a Bruna se tranca no quarto para dormir, a primeira coisa que ela fala é ‘por que chamou essa Rafa?'”, dizia um post. Nos comentários, os internautas não perdoaram. “Imagina a Bruna Marquezine que achou que ia ter paz lá na ilha e vem a Rafa Kalimann gravando Stories 24 horas do lado da menina… eu jogava o celular dela no mar”, disse um.

