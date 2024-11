F1: Verstappen é penalizado e perde pole position do GP do Catar; entenda

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2024 - 20:18 Para compartilhar:

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), que havia conseguido a pole position do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 na sessão de classificação deste sábado (30), foi penalizado pelos comissários e vai largar na segunda posição, atrás do britânico George Russell (Mercedes).

O tetracampeão mundial, que selou seu último título na semana passada, no GP de Las Vegas, vinha lento pela pista e atrapalhou Russell, que preparava sua última volta rápida no final do Q3, e acabou punido com a perda de uma posição no grid de largada.

“O carro N.1 rodava lento demais dadas as circunstâncias. Embora seja evidente que tentava esfriar seus pneus, viu o carro N.63 chegar pelo retrovisor”, explicaram os comissários.

Russell, que venceu em Las Vegas e terminou em terceiro na sprint disputada na tarde de sábado, chegou perto de conquistar a pole na pista, mas tetracampeão da Red Bull superou seu tempo nos momentos finais por apenas 55 milésimos de segundo.

“É uma loucura. Eu realmente não esperava isso, parabéns à equipe por me dar um carro muito melhor. Fizemos algumas mudanças no carro depois da corrida sprint, mas não achei que seria tão bom. Estou muito feliz por estar na pole, já faz muito tempo”, comemorou Verstappen, antes de sofrer a punição.

A McLaren, que fez a dobradinha na sprint, mais uma vez levou a melhor sobre a Ferrari e segue em vantagem na luta pelo título do campeonato de construtores.

Norris e seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, largarão na terceira e quarta posições, enquanto os pilotos ferraristas, o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz, serão quinto e sétimo, respectivamente, separados pelo britânico Lewis Hamilton (Mercedes), sexto

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que deve atingir a marca simbólica de 400 largadas em Grandes Prêmios no domingo, um recorde, largará na oitava posição. O Top 10 é completado pelo mexicano Sergio Pérez (Red Bull) e pelo dinamarquês Kevin Magnussen (Haas).

Grid de largada do GP do Catar de Fórmula

1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

6ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

7ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls-Red Bull)

8ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

9ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Williams-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Classificação do Mundial de Fórmula 1

.Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 404 pts (CAMPEÃO)

2. Lando Norris (GBR) 347

3. Charles Leclerc (MON) 323

4. Oscar Piastri (AUS) 276

5. Carlos Sainz (ESP) 264

6. George Russell (GBR) 223

7. Lewis Hamilton (GBR) 211

8. Sergio Pérez (MEX) 152

9. Fernando Alonso (ESP) 62

10. Nico Hülkenberg (ALE) 37

11. Yuki Tsunoda (JAP) 30

12. Pierre Gasly (FRA) 26

13. Lance Stroll (CAN) 24

14. Esteban Ocon (FRA) 23

15. Kevin Magnussen (DIN) 14

16. Alexander Albon (TAI) 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GBR) 7

19. Franco Colapinto (ARG) 5

20. Liam Lawson (NZL) 4

21. Zhou Guanyu (CHN) 0

22. Logan Sargeant (EUA) 0

23. Valtteri Bottas (FIN) 0

.Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 623 pts

2. Ferrari 593

3. Red Bull 556

4. Mercedes 434

5. Aston Martin-Mercedes 86

6. Haas-Ferrari 52

7. Alpine-Renault 49

8. Racing Bulls-Red Bull 46

9. Williams-Mercedes 17

10. Sauber-Ferrari 0