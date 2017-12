F1 terá mais provas e novos circuitos na temporada 2018

ROMA, 7 DEZ (ANSA) – A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira (6) o calendário provisório da temporada de 2018 da Fórmula 1, que terá um Grande Prêmio a mais do que em 2017. O novo calendário da principal categoria do automobilismo mundial está recheado de novidades, entre elas o retorno dos circuitos de Paul Ricard, na França, e de Hockenheim, na Alemanha. Em contrapartida, o circuito de Sepang, na Malásia, deixou a categoria.

Outra mudança foi na ordem das provas. A FIA resolveu inverter os Grandes Prêmios do Bahrein e da China. A partir de 2018, a etapa do país árabe será a segunda corrida, jogando a de Xangai para a terceira prova.

O GP do Brasil, realizado no Autódromo de Interlagos, continuou sendo a penúltima prova da temporada. A corrida está prevista para o dia 11 de novembro de 2018.

Até o momento com 10 equipes confirmadas, a temporada de 2018 da Fórmula 1 começará no dia 25 de março, no circuito de Albert Park, na Austrália.

– Confira o calendário provisório: 25/03 – Grande Prêmio da Austrália 08/04 – Grande Prêmio de Bahrein 15/04 – Grande Prêmio da China 29/04 – Grande Prêmio do Azerbaijão 13/05 – Grande Prêmio da Espanha 27/05 – Grande Prêmio de Mônaco 10/06 – Grande Prêmio do Canadá 24/06 – Grande Prêmio da França 01/07 – Grande Prêmio da Áustria 08/07 – Grande Prêmio da Grã-Bretanha 22/07 – Grande Prêmio da Alemanha 29/07 – Grande Prêmio da Hungria 26/08 – Grande Prêmio da Bélgica 02/09 – Grande Prêmio da Itália 16/09 – Grande Prêmio de Cingapura 30/09 – Grande Prêmio da Rússia 07/10 – Grande Prêmio do Japão 21/10 – Grande Prêmio dos Estados Unidos 28/10 – Grande Prêmio do México 11/11 – Grande Prêmio do Brasil 25/11 – Grande Prêmio de Abu Dhabi (ANSA)