F1 impulsiona vendas de espumante italiano no Brasil

SÃO PAULO, 10 NOV (ANSA) – A presença do espumante da vinícola italiana Ferrari Trento no pódio dos grandes prêmios de Fórmula 1 aumentou suas vendas no Brasil em pelo menos 30%, de acordo com a importadora da bebida no país.

Produzido por uma centenária vinícola do Trentino, no norte da Itália, mas sem relação com a escuderia Ferrari, o espumante faz parte das celebrações dos pilotos da F1 desde 2021 e teve recentemente seu contrato renovado até 2025.

Depois que a Ferrari Trento se tornou fornecedora oficial da categoria máxima do automobilismo mundial – algo inédito para um espumante que não seja champagne -, as vendas no Brasil aumentaram “de 30% a 40%”, segundo Edson Hermann, diretor comercial da Decanter, importadora da bebida no país há 15 anos.

Ele conta à ANSA que, antes de 2021, era preciso “gastar saliva” para mostrar que o espumante tinha a mesma qualidade que os champagnes franceses, mesmo já sendo usado havia bastante tempo nas premiações do Oscar e do Emmy.

“Quando a Fórmula 1 chegou, a gente dizia ‘Eu tenho Ferrari para vender’, e ele se vendia sozinho. É surpreendente a credibilidade que um evento desse cria”, acrescenta.

Além dos espumantes destinados ao pódio, o GP de São Paulo de F1 terá até domingo (13) cerca de 3 mil garrafas de Ferrari Trento, segundo a Decanter. (ANSA).

