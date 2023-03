Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 17:35 Compartilhe







Depois de um sábado ruim, um domingo para sorrir. Após largar na 15º colocação, Verstappen precisou de apenas 25 voltas, metade da corrida, para chegar nas primeira posições do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. O holandês, no entanto, não chegou a atrapalhar o triunfo do outro piloto da Red Bull, Sergio Perez. Em votação pela internet, Max foi eleito o ‘piloto do dia’.

Após a corrida, Verstappen falou sobre o seu final de semana e sobre o seu desempenho na corrida deste domingo. Max fez questão de frisar que o objetivo era conseguir a recuperação e buscar o pódio.

– Não foi muito fácil passar pelo pelotão, tentar seguir foi difícil. No primeiro setor, na largada foi difícil e eu estava com dificuldades, mas estou muito feliz por estar aqui no pódio. Decidimos nos contentar com o segundo lugar, mas ainda assim foi uma recuperação muito boa – destacou.

Apesar da segunda colocação, Max Verstappen segue como líder do Mundial de Pilotos. Na última volta do GP da Arábia Saudita, o holandês fez a volta mais rápida da corrida e conquistou o ponto extra. Ponto esse que o fez chegar aos 44 conquistados, um a mais que Sergio Perez, seu companheiro de equipe e vice-líder do Mundial.

A próxima corrida da Fórmula 1 acontecerá daqui a duas semanas. Em Melbourne, Max Verstappen poderá aumentar sua liderança no Mundial de Pilotos no GP da Austrália, no Albert Park.





