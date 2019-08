F1 anuncia prévia do calendário da temporada de 2020

ROMA, 29 AGO (ANSA) – A Fórmula 1 anunciou nesta quinta-feira (29) o calendário provisório para a temporada de 2020. Com 22 etapas, a principal categoria do automobilismo mundial irá bater o recorde de corridas na sua próxima edição.

A temporada começará no dia 15 de março, como é habitual na Austrália, e terminará em 29 de novembro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O calendário ainda conta com o retorno do GP da Holanda, em Zandvoort, que será no dia 3 de maio. Já o GP do Vietnã, em Hanoi, marcará sua estreia na F1 em 5 de abril.

A corrida no Brasil, por sua vez, está agendada para o dia 15 de novembro, em Interlagos. O ano de 2020 será o último do atual contrato do circuito paulista, que vem tentando negociar a renovação.

O GP da Itália, em Monza, aparece com um asterisco na lista, o que significa que para a próxima temporada ainda não há contrato, mas uma prorrogação do vínculo está prestes a ser fechada.

Deixar o campeonato mais longo é uma vitória da empresa norte-americana Liberty Media, promotora da F1, que vinha traçando esse objetivo desde que assumiu o controle do esporte, em 2017.

O calendário final será aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA em 4 de outubro.

– Mercedes – Se a F1 anunciou a prévia do calendário de 2020, a Mercedes confirmou nesta quinta-feira (29) que o finlandês Valtteri Bottas continuará sendo o companheiro de equipe do britânico Lewis Hamilton na próxima temporada.

Bottas possui 30 anos de idade e está na equipe alemã desde 2017. – Confira o calendário de 2020 da F1 15/03 – GP da Austrália 22/03 – GP do Bahrein 05/04 – GP do Vietnã 19/04 – GP da China 03/05 – GP da Holanda 10/05 – GP da Espanha 24/05 – GP de Mônaco 07/06 – GP do Azerbaijão 14/06 – GP do Canadá 28/06 – GP da França 05/07 – GP da Áustria 19/07 – GP da Grã-Bretanha 02/08 – GP da Hungria 30/08 – GP da Bélgica 06/09 – GP da Itália * 20/09 – GP de Singapura 27/09 – GP da Rússia 11/10 – GP do Japão 25/10 – GP dos Estados Unidos 01/11 – GP do México 15/11 – GP do Brasil 29/11 – GP de Abu Dhabi (ANSA)

get_the_ID():992898