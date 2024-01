F1: AlphaTauri muda de nome para ‘Visa Cash App RB’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/01/2024 - 12:25 Para compartilhar:

A AlphaTauri passará a se chamar “Visa Cash App RB Formula One Team”, anunciou a escuderia nesta quarta-feira (24), que irá revelar as cores de seu carro para a temporada 2024 da Fórmula 1 no dia 8 de fevereiro.

A equipe satélite da Red Bull, com sede em Faenza, na Itália, corria desde 2020 como “AlphaTauri”, nome da marca de roupas fundada em 2016 pelo grupo conhecido por suas bebidas energéticas.

Entre 2006 e 2019, participou da F1 com o nome de Toro Rosso, depois que a equipe austríaca comprou a italiana Minardi no início dos anos 2000.

A escuderia Visa Cash App RB vai estrear na primeira etapa da temporada, no início de março, no Bahrein. Os pilotos serão o australiano Daniel Ricciardo e o japonês Yuki Tsunoda, que tentarão melhorar a discreta oitava posição no campeonato de construtores do ano passado.

Como parte do acordo, o logo da Visa, gigante americana de serviços financeiros, também aparecerá nos carros da Red Bull, do atual campeão do mundo, o holandês Max Verstappen, e do mexicano Sergio Pérez.

