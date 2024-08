F-16 de fabricação americana cai ao repelir ataque de míssil russo na Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2024 - 14:18 Para compartilhar:

A Ucrânia afirmou, nesta quinta-feira (29), que um caça F-16 fabricado nos Estados Unidos, uma peça valiosa de material de guerra fornecido recentemente pelas potências ocidentais, caiu enquanto repelia um ataque de míssil russo e que o piloto morreu.

“Quando se aproximava [de um alvo], a comunicação com um dos aviões foi perdida. Como se soube mais tarde, o avião caiu e o piloto morreu”, indicou o Estado-Maior do Exército ucraniano na mensagem do Telegram, sem especificar a data do incidente ou o nome do piloto.

