F-1: Verstappen vai de kombi a corrida de kart com família Piquet em Brasília

Desde que engatou um relacionamento com Kelly Piquet, Max Verstappen começou a passar as festas de fim de ano no Brasil. Em 2023, não tem sido diferente. Há dois dias, o tricampeão mundial de Fórmula 1 acompanhou o casamento do cunhado Nelsinho Piquet em Itatiba, no interior paulista. Neste sábado, participou de uma corrida de kart com os familiares da namorada em Brasília.

Chamou a atenção de internautas que Verstappen desembarcou no local onde aconteceu a prova de kart em uma kombi ao lado da amada Kelly. A kombi é estilizada, com pintura vermelha e branca. O holandês abriu a porta e foi o primeiro a sair do veículo. Ele e a namorada usaram trajes casuais, em uma cena bastante incomum.

Verstappen e Kelly não fizeram registros do momento em suas páginas nas redes sociais, mas Nelsinho Piquet publicou alguns vídeos. A brincadeira começou quando a luz do sol já tinha ido embora e os refletores do kartódromo precisar ser ligados. Quando voltaram para casa, ainda jogaram um pouco de Mario Kart.

Em um dos vídeos, é possível ver que um dos bandeirinhas à beira da pista levou um susto com a passagem de um dos karts. “Quase matamos o coitado do bandeirinha”, escreveu Nelsinho. Verstappen atendeu pedidos de fãs e distribuiu alguns autógrafos e selfies.

A próxima temporada da Fórmula 1 terá início no primeiro fim de semana de março de 2024, no Bahrein. Verstappen chega com o peso do favoritismo e promete lutar fortemente pelo tetracampeonato mundial. A grande dúvida é se dessa vez ele terá adversário à altura para disputar o título.

