F-1 anuncia renovação de acordo e mantém GP do Bahrein no calendário até 2036

A organização da Fórmula 1 anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato que garante a permanência do GP do Bahrein no calendário da categoria até 2036. A etapa no Oriente Médio servirá como abertura da temporada 2022, no dia 20 de março.

Presente no calendário desde 2004, a prova no circuito de Sakhir só não aconteceu em 2011 por conta dos protestos da Primavera Árabe. O evento ganhou bastante crédito com a categoria em 2020, quando o autódromo sediou duas provas, com traçados diferentes, durante a pandemia do novo coronavírus.

“Estou muito feliz que vamos correr no Circuito Internacional do Bahrein até 2036, onde mais corridas emocionantes vão acontecer para os nossos fãs. Desde 2004, tivemos corridas fantásticas em Sakhir e mal podemos esperar para o início do campeonato de 2022, onde iniciamos uma nova era do esporte”, comentou Stefano Domenicali, diretor-executivo da Fórmula 1.

“Bahrein foi o primeiro país do Oriente Médio a receber a Fórmula 1 e tem um lugar especial em nosso coração. Quero agradecer sua alteza real, o Príncipe Salman, e sua equipe pela dedicação e trabalho árduo ao longo de nossa parceria, e estou muito ansioso para muitos anos de corrida pela frente”, completou o dirigente italiano.

Além de receber a etapa de abertura do campeonato, o Bahrein também servirá como um dos locais para os testes de pré-temporada em 2022, entre os dias 10 e 12 de março. Será o segundo período previsto para as atividades, já que Barcelona, na Espanha, recebe os carros entre 23 e 25 deste mês.

“Tem sido uma honra receber a Fórmula 1 desde 2004 e estamos felizes que este novo compromisso cimenta nosso lugar no calendário para o futuro. Nosso comprometimento com o esporte a motor sempre foi em longo termo, e quero agradecer Stefano e sua equipe na F-1 por colocar fé que podemos seguir entregando no ápice das corridas, na casa do esporte a motor no Oriente Médio”, declarou Arif Rahimi, diretor do circuito.

O GP do Bahrein de 2022 acontece entre os dias 18 e 20 de março. O atual vencedor da prova é o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.

