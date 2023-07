EZVolt, da Vibra, é aprovada pelo Sandbox Rio para instalar rede de eletropostos na cidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 17:27 Compartilhe

A startup de eletromobilidade EZVolt, que compõe o portfólio de energias renováveis da Vibra, foi anunciada nesta terça-feira, 4, como uma das empresas que tiveram o projeto aprovado para o Sandbox.Rio, implementado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação.

A startup irá instalar uma rede de eletropostos para a recarga de veículos elétricos em pontos mapeados na cidade. A EZVolt foi selecionada depois de uma chamada pública por projetos que buscavam serviços inovadores para a cidade do Rio, e que ainda não se enquadravam nas regras vigentes. Com o Sandbox regulatório, estas soluções poderão ser testadas no Rio, através de autorização concedida pelo município e em um ambiente controlado.

“Sandboxes são modelos de sucesso em outros países e uma forma de trazer novas tecnologias, um ambiente de inovação para a cidade, um caminho para tornar o Rio uma smartcity“, disse em nota a vice-presidente de negócios e marketing da Vibra, Vanessa Gordilho.

O projeto prevê a instalação de oito postos de recarga ultra rápida e rápida, com diferente número de vagas – entre uma e quatro -, espalhados por bairros da cidade. O estudo dos locais que receberão os pontos está na fase final e busca áreas com maior potencial de recarga de veículos. Os eletropostos poderão atender não apenas usuários de carros híbridos e elétricos, moradores locais ou turistas, mas também frotas logísticas e carros de aplicativos.

“Me arrisco a dizer que esta iniciativa de trazer uma rede de recarga de veículos elétricos em locais públicos é a primeira desse porte no Brasil. Isso permitirá a rápida expansão da eletromobilidade na cidade, uma vez que a maior barreira à adoção de elétricos é justamente a carência de pontos de recarga”, destacou o CEO da EZVolt, Gustavo Tannure.

A Prefeitura do Rio lançou o Sandbox.Rio, uma espécie de incubadora regulatória, para testar produtos, serviços e processos inovadores que podem trazer inovações e benefícios para a população carioca e para a cidade do Rio. “O Sandbox.Rio é a possibilidade, com segurança jurídica, para a população e empresas testarem novos serviços inovadores que possam ser implementados na cidade. Queremos ser a capital da inovação no País”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio, Chicão Bulhões.

A EZVolt foi a primeira investida da Vibra, por meio do Vibra co.lab, seu hub de Inovação da empresa. Os postos 100% elétricos fazem parte da estratégia da companhia de oferecer recarga elétrica para seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou empresas. Hoje, a EZVolt opera em 13 estados do Brasil, atuando no mercado B2B onde presta serviço para as frotas das maiores empresas do País e no mercado B2C, com eletropostos em condomínios residenciais, empresariais e estabelecimentos comerciais.

