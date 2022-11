Eztec tem queda de lucro, mas resultado do 3º tri vem acima do esperado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/11/2022 - 19:40 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Eztec publicou nesta quinta-feira queda de 27,4% no lucro líquido do terceiro trimestre, mas o desempenho veio acima da média de expectativas do mercado, segundo dados da Refinitiv.

A construtora e incorporadora teve lucro líquido de 105,4 milhões de reais de julho a setembro, um dos maiores trimestres em vendas da história da companhia, segundo o balanço.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 98 milhões de reais para a Eztec no terceiro trimestre.

A empresa apurou vendas líquidas de 415,2 milhões de reais no período, altas de 68% sobre um ano antes e de 79% na comparação sequencial.

Para o final do ano, a companhia afirmou que planeja lançar 580 milhões de reais em VGV, distribuídos em quatro projetos.

A margem bruta da companhia no terceiro trimestre despencou 11,2 pontos percentuais, para 39,3%, em meio ao aumento de custos no setor de construção civil.

A rival Cyrela, divulgou mais cedo, alta de 21,5% no lucro líquido do terceiro trimestre sobre um ano antes, também acima do esperado pelo mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias