Eztec soma R$ 460 milhões em lançamentos no 3º trimestre, alta de 123,3%

A Eztec somou valor geral de vendas (VGV) de lançamentos de R$ 460 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 123,3% ante o mesmo período do ano passado. A companhia realizou um único lançamento no trimestre, o Arkadio EZ by Ott, localizado na zona sul da cidade de São Paulo (SP).

A construtora registrou vendas líquidas de R$ 255 milhões no período, recuo de 23,6% em relação ao mesmo intervalo de 2020.

A empresa atingiu venda sobre oferta (VSO) líquida de 10,1% entre julho e setembro, ante 17,6% no terceiro trimestre do ano passado.

De acordo com a Eztec, os distratos foram de R$ 32 milhões no trimestre, além de vendas brutas de R$ 287 milhões.

