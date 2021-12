Morre aos 87 anos Ernesto Zarzur, fundador da construtora Eztec

A Eztec Empreendimentos e Participações informa, com grande pesar, aos seus investidores e ao mercado em geral, o falecimento neste domingo, 12, de Ernesto Zarzur, fundador da companhia e presidente do Conselho de Administração da empresa. Filho de imigrantes libaneses, “Seu” Ernesto, como era carinhosamente chamado, começou a vida profissional como corretor de imóveis.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Companhia informa que iniciará, nos próximos dias, os procedimentos relativos à sucessão do cargo.

A empresa lembra que no início da vida adulta e já casado com Esther, com quem viveu até seu falecimento, começou a trabalhar como corretor de imóveis para o irmão, na Construtora Zarzur & Kogan. Em 1967, fundou a Vilamar Veículos, revendedora da General Motors do Brasil antes de fundar a EzTec junto de seus dois filhos mais velhos.

Ao chegar à sede da empresa para trabalhar, “Seu” Ernesto percorria as salas cumprimentando os colaboradores com um beijo no rosto. Dizia a todos que um dos seus maiores objetivos era criar um legado para a cidade que tanto amava, construindo edifícios que pudessem se transformar em cartões postais.

Ernesto faleceu aos 87 anos de causas naturais, aos cuidados da esposa, Esther, com quem viveu durante 65 anos, e os filhos Flávio, Silvio, Silvana, Marcelo, Marcos e Anna Lúcia. Deixa ainda 17 netos e oito bisnetos.

