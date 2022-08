Ezra Miller é suspeito de desaparecimento de mães e três filhos

Da Redação 11/08/2022 - 10:02 Compartilhe

Ezra Miller é o principal suspeito do desaparecimento de uma jovem, de 25 anos de idade, e seus três filhos, de 5, 4 e 1 anos, que supostamente moravam com um ator em uma fazenda em Vermont. Segundo a Rolling Stone, a polícia estadual está realizando investigações e aponta que o ator pode estar escondendo o paradeiro dos quatro.

De acordo com documentos judiciais obtidos pela publicação, os oficiais tentaram pelo menos duas vezes no fim de semana entregar à mãe uma ordem de atendimento emergencial solicitada pelo Ministério Público, que exigia a remoção dos jovens tanto do imóvel quanto de seus cuidados.

O ator, no entanto, teria dito aos policiais que a família não morava lá há meses, o que a Procuradoria do Estado disse que parecia uma tentativa de “fugir do serviço” da ordem.

Segundo a Rolling Stone, foi durante uma das visitas das autoridades a uma propriedade em Stamford, na qual tentavam localizar a família, que Miller foi acusado de roubo por supostamente invadir a casa e roubar várias garrafas de álcool em meados de maio.

Uma fonte local disse à revista que vários policiais estiveram na casa de Ezra Miller na noite de terça-feira (9) por quase uma hora, embora o motivo não tenha sido esclarecido. A publicação também observou que a mãe estava postando diariamente nas mídias sociais da propriedade até meados de julho, quando sua conta aparentemente foi excluída.

A ordem teria sido redigida por medo da segurança das crianças, já que a propriedade de Miller está repleta de armas de fogo, munição e maconha. Várias fontes com conhecimento da situação, incluindo o pai das crianças, fizeram as acusações à Rolling Stone em uma denúncia publicada em junho.

A mulher teria se mudado para a fazenda de Miller em meados de abril, depois de conhecer o ator no Havaí. Em junho, após as denúncias, ela insistiu à publicação que ele forneceu “um ambiente seguro para [seus] três filhos muito pequenos”.

Esta é a mais recente de uma série de questões legais para o ator, que foi preso duas vezes no Havaí no início deste ano – uma por conduta desordeira, à qual eles não contestaram , e outra por supostamente jogar uma cadeira em uma mulher. Miller também foi acusado de “alimentar” uma adolescente e teve uma ordem de restrição contra ele e, mais recentemente, de roubo.