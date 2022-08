Ezra Miller é indiciado por roubar uma residência nos Estados Unidos

Da Redação 09/08/2022 - 2:02 Compartilhe

Ezra Miller, conhecido por interpretar o herói Flash nos filmes da DC, foi indiciado por furto nesta segunda-feira (8), no estado de Vermont, nos Estados Unidos. As informações são do site TMZ.

De acordo com a publicação, ele teria roubado uma casa em Stamford, no início de maior. Segundo a polícia, várias garrafas de bebidas alcoólicas foram dadas como desaparecidas do local pelos proprietários, que no momento do crime estariam fora de casa.

O ator teria sido identificado após verificarem as imagens em vídeos de segurança no local.

“Como resultado de investigação que incluiu vídeos de vigilância e testemunhos, a causa provável foi encontrada para acusar Ezra M. Miller de crime de roubo em uma residência desocupada”, segundo um relatório da polícia de Vermont.

O ator foi notificado pela Justiça e deve comparecer a um tribunal em 26 de setembro para responder à acusação. Ezra vem há alguns meses enfrentando polêmicas com casos policiais.

Ele foi acusado de assediar uma criança não-binária pelos pais da vítima. Na ocasião, ele supostamente teria agredido e drogado a vítima.

Ezra também foi preso duas vezes no estado do Havaí. A primeira, em março, por conta de uma briga em um karaokê. E na segunda, ele teria arremessado uma cadeira em uma mulher durante uma festa. A vítima ficou a testa cortada e ele foi acusado de agressão em segundo grau.

Em abril de 2020, Ezra foi filmado sufocando uma mulher e jogando-a no chão em um bar na Islândia. Além de seu personagem nos filmes de super-herói da DC, o ator também está em outra grande franquia: “Animais Fantásticos”, do universo de Harry Potter.