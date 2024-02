ExxonMobil tem queda no lucro líquido a US$ 7,63 bilhões no 4º trimestre, mas supera previsão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/02/2024 - 8:55 Para compartilhar:

A ExxonMobil registrou lucro líquido de US$ 7,63 bilhões no quarto trimestre de 2023, inferior ao de US$ 12,750 bilhões de igual período de 2022, com lucro por ação diluído de US$ 1,91. O lucro por ação ajustado, porém, ficou em US$ 2,48, superior à previsão de US$ 2,20 dos analistas ouvidos pela FactSet.

A receita da companhia de energia americana, por sua vez, foi de US$ 84,34 bilhões nos três últimos meses de 2023. Também neste caso houve recuo, em comparação com os US$ 95,429 bilhões do quarto trimestre do ano anterior.

O lucro em todo o ano de 2023 ficou em US$ 36 bilhões, queda anual de 35%. Em 2022, a empresa bateu seu recorde histórico de lucro. Após o balanço, a ação da companhia subia 1,88% no pré-mercado em Nova York, às 8h49 (de Brasília). * Com informações da Dow Jones Newswires.

