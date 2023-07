ExxonMobil tem lucro líquido abaixo do esperado no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 11:59 Compartilhe

A ExxonMobil teve lucro líquido US$ 7,88 bilhões no segundo trimestre de 2023, equivalente a US$ 1,94 por ação, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira. O resultado é muito inferior ao ganho de US$ 17,85 bilhões registrado pela maior petrolífera dos EUA em igual período de 2022 e veio abaixo do consenso de analistas consultados pela FactSet, que aguardavam lucro de US$ 8,27 bilhões.

Já a receita da ExxonMobil caiu para US$ 82,91 bilhões entre abril e junho, ante US$ 115,68 bilhões no mesmo intervalo do ano passado, e ficou acima do estimado pela FactSet, de US$ 81,80 bilhões. Neste trimestre, foram distribuídos US$ 8 bilhões aos acionistas, e a Exxon disse que tinha US$ 29,6 bilhões em caixa no final do período de três meses, em comparação a US$ 32,7 bilhões no final de março.

