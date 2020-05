ExxonMobil registra prejuízo líquido de US$ 610 milhões no 1° trimestre

A ExxonMobil teve prejuízo líquido de US$ 610 milhões no primeiro trimestre, o que reverteu o lucro de US$ 2,35 bilhões em igual período do ano passado. O resultado foi influenciado por uma baixa contábil de US$ 2,9 bilhões, disse a companhia em seu balanço. O prejuízo líquido por ação diluída ficou em US$ 0,14, quando anteriormente o lucro por ação havia sido de US$ 0,55. Analistas ouvidos pelo FactSet previam lucro de US$ 0,04 por ação no primeiro trimestre de 2020. Após o balanço, a ação da companhia recuava 1,40% no pré-mercado em Nova York, às 8h45 (de Brasília).

A companhia afirmou que estava reduzindo seus gastos de capital e também os gastos operacionais, para “gerenciar desafios sem precedentes”, diante da pandemia de coronavírus e da consequente forte queda recente nos preços das commodities. A ExxonMobil informou que, para contribuir com a resposta global à doença, está produzindo itens como máscaras, doando para bancos de alimentos, escolas e equipes de socorro, entre outras medidas.

O fluxo de caixa das atividades operacionais ficou em US$ 6,27 bilhões no primeiro trimestre deste ano, enquanto a produção de petróleo equivalente da empresa no período ficou em 4 milhões de barris por dia, alta anual de 2%.