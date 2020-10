ExxonMobil divulga prejuízo de US$ 680 milhões no 3º trimestre

A ExxonMobil informou na manhã desta sexta-feira (30) que teve prejuízo líquido de US$ 680 milhões no terceiro trimestre de 2020, valor equivalente a perdas de US$ 0,15 por ação. Na comparação com igual trimestre de 2019, a petrolífera reverteu lucro líquido de US$ 3,17 bilhões, ou US$ 0,75 por ação. Em termos ajustados, houve prejuízo de US$ 0,18 por ação, resultado que superou as projeções de analistas consultados pela FactSet, que esperavam perdas de US$ 0,26 por ação.

Já a receita da ExxonMobil teve queda anual de 29%, a US$ 46,2 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 45,37 bilhões. A produção da empresa foi de 3,67 mil barris de óleo equivalente (BoE) por dia. Às 9h25 (de Brasília), a ação da ExxonMobil recuava 1,49% no pré-mercado de Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).

