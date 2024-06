ExxonMobil assina acordo com empresa da Coreia do Sul para produção de baterias para VEs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2024 - 17:40 Para compartilhar:

A ExxonMobil assinou nesta terça-feira, 25, um memorando de entendimento não vinculativo com a desenvolvedora líder global de baterias para veículos elétricos (VEs) SK On, da Coreia do Sul.

O acordo – que não tem valor legal, mas expressa os planos das duas companhias – abre portas para o fornecimento de até 100 mil toneladas de lítio pela ExxonMobil, proveniente da primeira fábrica de extração da companhia. O acordo contribuirá para a meta da ExxonMobil, anunciada no final de 2023, de fornecer lítio para cerca de um milhão de baterias para VEs anualmente até 2030.