ExxonMobil anuncia planos de abrir fábrica de lítio para veículos elétricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 14:55 Para compartilhar:

A ExxonMobil anunciou nesta segunda-feira, 13, planos para produzir lítio para veículos elétricos a partir de 2027. A gigante de exploração de petróleo disse que começou uma operação de perfuração de lítio no Estado norte-americano do Arkansas, e pretende se tornar líder mundial na exploração do componente, fundamental para baterias de carros elétricos.

Em nota a clientes, a empresa afirma que, até 2030, pretende produzir lítio suficiente para suprir as necessidades de produção de mais de um milhão de veículos elétricos por ano.

A primeira operação vai acontecer em um espaço de 120 mil acres, cerca de 486 km, que a ExxonMobil adquiriu no começo deste ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias