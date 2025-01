ExxonMobil alerta sobre impacto de até US$ 900 milhões no lucro do 4ºtri com queda do petróleo

A ExxonMobil estima que a queda nos preços do petróleo prejudicou o balanço do quarto trimestre de 2024, mas ressalta que o avanço nos preços do gás favoreceu os resultados. A maior petrolífera dos EUA disse na terça-feira, 7, esperar que o recuo nas cotações do petróleo reduza os lucros das atividades de upstream – primeiro estágio da cadeia de fornecimento da commodity – em US$ 500 milhões a US$ 900 milhões nos últimos três meses do ano passado em relação ao trimestre anterior, segundo comunicado regulatório enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA).

No terceiro trimestre, a ExxonMobil teve lucro de US$ 8,6 bilhões, com as operações de upstream respondendo por US$ 6,2 bilhões do total.

Por outro lado, os preços mais altos do gás podem ter uma contribuição positiva de até US$ 400 milhões no quarto trimestre, calculou a empresa.

*Com informações da Dow Jones Newswires