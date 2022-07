Exxon registra lucro líquido recorde no segundo trimestre

Por Sabrina Valle







HOUSTON (Reuters) – A Exxon Mobil Corp, maior produtora de petróleo dos EUA, reportou nesta sexta-feira seu maior lucro trimestral de todos os tempos, devido à disparada dos preços da energia e a um controle rígido dos gastos.

A companhia teve lucro líquido de 17,9 bilhões de dólares no segundo trimestre, ou 4,21 dólares por ação, um aumento de quase quatro vezes em relação aos 4,69 bilhões de dólares, ou 1,10 dólar por ação, registrado no mesmo período do ano passado.

Os preços do petróleo e do gás natural atingiram máximas de vários anos este ano, à medida que as sanções ocidentais contra a Rússia, grande exportadora, pressionaram um mercado global já subabastecido.

As margens para a produção de combustíveis como gasolina e diesel subiram em todo o mundo, aumentando os lucros de gigantes do petróleo, incluindo as europeias Shell e TotalEnergies, que divulgaram resultados na quinta-feira.

Os resultados da Exxon também superaram seu melhor trimestre de 2008, quando os preços do petróleo Brent atingiram o pico de 147 dólares por barril, e seu melhor resultado trimestral até então, alcançado em 2012, quando a empresa faturou 15,9 bilhões de dólares em grande parte devido à venda de ativos no Japão e itens relacionados a impostos.

A Exxon tem usado dinheiro extra para pagar dívidas e aumentar as distribuições aos acionistas. A distribuição de dividendo foi mantida em 88 centavos por ação para o terceiro trimestre.

No início deste ano, a empresa mais que dobrou sua projeção para recompra de ações, para 30 bilhões de dólares até 2022 e 2023. Shell e Total estenderam seus programas de buyback depois que seus resultados do segundo trimestre bateram o que havia sido um recorde no trimestre anterior.

(Por Sabrina Valle)