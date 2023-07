Exxon Mobil reduz expectativa de lucro no 2º tri devido a preço mais baixo do gás natural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 19:25 Compartilhe

A Exxon Mobil indicou nesta quarta-feira, 5, que espera que os preços mais baixo do gás natural reduzam entre US$ 2,2 bilhões e US$ 1,8 bilhão os lucros dos seus resultados trimestrais.

A manutenção programada e a menor demanda sazonal de gás também são um empecilho, avaliou a gigante da energia. A Exxon não definiu uma data firme para seus resultados do segundo trimestre, mas deve divulgar no final de julho ou início de agosto. Analistas consultados pela FactSet esperam que a Exxon reporte lucro por ação ajustado de US$ 2,28 sobre vendas de US$ 91,1 bilhões no trimestre, ante lucro por ação ajustado de US$ 4,14 e de vendas de US$ 115,7 bilhões registrados no segundo trimestre de 2022.

Às 18h31 (de Brasília), no after hours de Nova York, as ações da Exxon tinham queda de 1,06%.

